Kim yapar bu hainliği? Özgecan Aslan Meydanı'ndaki asırlık ağaca zehirli operasyon!

Mersin'in Yenişehir ilçesinde bir ağacın vicdansız kişi ya da kişilerce kurutulduğu ortaya çıktı.

Pozcu Yenişehir Özgecan Aslan Barış Meydanı’nın göbeğinde bulunan yarım asırlık ağacın kökünde, 9 adet gözle görülür matkap deliği açıldığı belirlenirken, bu deliklerden ağacın gövdesine zehir enjekte edildiği ve ağacın kurutulmasının amaçlandığı ifade edildi.

'Zehir enjekte edildi' iddiası!

Günden günde solan ağacı gören vatandaşlar durumu Orman Genel Müdürlüğü'ne iletti. Yetkililer, ağaçtan numuneler alarak inceleme başlattı. Ağaca toprak ile buluştuğu kök noktasında açılan 9 delikten, zehir enjekte edildiği iddia edildi.

Ekiplerin inceleme başlattığını ifade eden bir ilçe sakini, "Bugün sabah Orman Genel Müdürlüğü’nden(OGM) bir ekip gelip ağaç üzerinde incelemeler yaptı. OGM’den gelen ekipler ağaçtan, topraktan, ağacın gövdesinden, yaprağından çeşitli numuneler aldı. Muhtemelen incelemeler ve tetkikler sonucunda ağaca ne tür ilaç verildiği de ortaya çıkar." dedi.

İlçe sakini açıklamasında şöyle devam etti:

Ağacın kökünde tam 9 tane matkap ile delinmiş nokta var. Bunu da tek bir noktada değil çevresini dolaşarak yapmış. Yapan kişi kesinlikle ağacı kurutmak için çaba göstermiş. İşini de bilen birisiymiş, hepsini planlamış. Bazıları bunu Mersin Büyükşehir Belediyesi’nin yaptığını, bunu da Özgecan Aslan Meydanı’nın konser alanı olarak kullanıldığı için düzeni bozduğu için kesmek istediklerini söyledi. Ama ben buna inanmıyorum hatta büyükşehrin bunun takipçi olacağını düşünüyorum. Özellikle Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı’nın konuyla ilgileneceğini umuyorum. Kapatılacak bir konu değil, sorumluların bulunması gerek.

Valiliğin de konu ile ilgili inceleme başlattığını duyduk. Emniyet güçlerinden bölgedeki mobese kameralarının görüntülerini istemişler. Ağacın olduğu yeri gören bir adet mobese kamerası var, ayrıca ağacı tam cepheden gören kameralarda var. Hepsinin toplanmasını ve incelenmesini istemişler. İllaki bunu yapan kişiyi bulacaklar.

Ama suçluyu bulsalar bile cezasını vereceklerine olan inancım yok. Çünkü görüyoruz, suç işleniyor, ağacı katlediyorlar ya da ormanları cayır cayır yakıyorlar ama bir şekilde iyi hal indiriminden ya da başka şeylerden serbest kalıyorlar. Yaptıkları yanına kar kalıyor. Cezalar bu konuda yetersiz ve caydırıcı değil.

Kaynak: Birebir Haber