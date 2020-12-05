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Sağlık Kim ne zaman aşı olacak? | Aşı yapılacakların sıralaması
Sağlık

Kim ne zaman aşı olacak? | Aşı yapılacakların sıralaması

Ne zaman korona aşısı olurum öğren | koronaviürs salgınında tüm dünyada vaka sayıları artıyor. Mevsiminde etkisiyle artan vakalar sebebiyle ülkemizde önemli tedbir kararları alındı. Vatandaşlar eski günlere dönmek içinse aşıların ne zamar uygulanacağını araştırıyor. Peki, koronavirüs aşısı kime yapılacak? Koronavirüs aşısı herkese yapılacak mı?| Koronavirüs aşısı ücretli mi olacak? | Koronavirüs öncelikle kime yapılacak? | Koronavirüs aşısı yapılacaklar arasında mısınız?

Yeniakit Publisher
2020-12-05 11:08:00 -
Kim ne zaman aşı olacak? | Aşı yapılacakların sıralaması

Koronavirüs aşısı olacak mıyım? | Koronavirüs salgını sebebiyle dünyanın dört bir yanında her gün binlerce kişi yaşamını yitiriyor. Ülkemizde de vaka ve vefat sayıları arttı. Gözle ise aşı çalışmalarında. Türkiye öncelikle Çin’den 50 milyon doz aşı alacak. Peki, aralık ayında Türkiye’ye gelen aşı kimlere uygulanacak? | Kime ne zaman koronavirüs aşısı yapılacak? Aşı olacak mıyım?

Kim ne zaman aşı olacak? | Aşı yapılacakların sıralaması

Türkiye öncelikli olarak 50 milyon doz Çin aşısını uygulamaya başlayacak. Ardından mRNA aşılarının getirilmesi hususunda çalışmaların tamamlanması bekleniyor. Nisan ayı gibi ise yerli aşıların devreye girmesi bekleniyor. Vatandaşlar kime ne zaman aşı yapılacağını araştırmaya başladı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca yönetimindeki Bilim Kurulu aşının kimlere uygulanacağı konusunda karar aldı. Sağlık Bakanı Koca yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Bu önceliklere göre aşılama çalışmalarının dört aşamada yürütülmesi planlanmaktadır. İlk aşamada sağlık çalışanları, 65 yaş üstü vatandaşlarımız ile yaşlı, engelli, koruma evlerinde kalanlar gibi toplu ve kalabalık yerlerde yaşayan yetişkinler aşılanacaktır.

İkinci aşamada, toplumun işleyişi için gerekli sektörlerde ve yüksek riskli ortamlarda bulunan ve kritik işlerde çalışan kişiler ile 50 yaş ve üzeri en az bir kronik hastalığı bulunan kişiler aşılanacaktır.

Üçüncü aşama, 50 yaş altı en az bir kronik hastalığı bulunan vatandaşları, genç yetişkinleri, ilk iki grupta yer almayan sektör ve mesleklerde çalışanları kapsamaktadır.

Dördüncü ve son aşamada ise ilk üç grubun dışında kalan tüm bireyler aşılanacaktır.

Koronavirüs aşısı ne zaman yapılacak?

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi ve Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin’den gelen aşıların öncelikle test edileceğini belirtti. Kara, “Türkiye'ye ilk aşı 11 Aralık'ta gelebilecek gibi görünüyor. Geldikten sonra en az 14 gün testleri sürecektir. Bu süre 15 gün ya da 20 gün olabilir. Aradaki testte bir sorun çıkarsa tekrar yapılır, değerlendirilir. Testin işleyişi sırasında tereddütte kalınırsa o test tekrar yapılır. Bizim aşı 11 Aralık'ta gelince en erken yapılacağı tarih 25-26 Aralık gibi olur” dedi.

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