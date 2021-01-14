Ne zaman koronavirüs aşısı olurum? | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk doz uygulamaları başladı. Öncelikli olarak aşılama sağlık çalışanlarına yapılıyor. Milyonlarca kişi aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Ne zaman aşı olurum?

Kim ne zaman aşı olacak? Aşı sırası bana ne zaman gelir?

Koronavirüs aşısının hangi sırayla kime nasıl uygulanacağı belli oldu. Aşı randevuları E Nabız üzerinden alınacak. Şimdilik yalnızca sağlık çalışanları E Nabız üzerinden randevu oluşturabiliyor. Sağlık çalışanlarının aşılanması bitince belirlenene sıralamaya göre vatandaşlar için e Nabız’da aşı randevu bölümü aktif hale gelecek.

İşte, koronavirüs aşısının uygulanacağı sıralama:

Birinci aşama;

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama;

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama;

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.