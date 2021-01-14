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Sağlık Kim ne zaman aşı olacak? Aşı sırası bana ne zaman gelir?
Sağlık

Kim ne zaman aşı olacak? Aşı sırası bana ne zaman gelir?

Koronavirüs aşısı ne zaman olurum? | Aralık ayı sonunda Çin’den gelen 3 milyon doz CoronaVac aşısı 14 günlük testlerden geçti. Test sonuçlarının ardından Sinovac’ın ürettiği CoroaVac aşısına ‘Acil Kullanım Onayı’ verildi. 13 Ocak Çarşamba akşamı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ve Bilim Kurulu üyeleri aşı oldu. 14 Ocak Perşembe günü ise sağlık çalışanlarının aşılanması başladı. Vatandaşlar kendilerine aşı için sıranın ne zaman geleceğini araştırıyor. Peki, kim ne zaman aşı olacak? Çalışanlara koronavirüs aşısı yapılacak mı? 65 yaş üstüne ne zaman aşı yapılacak? 65 yaş altı aşı ne zaman yapılır?

Yeniakit Publisher
2021-01-14 15:25:00 -
Kim ne zaman aşı olacak? Aşı sırası bana ne zaman gelir?

Ne zaman koronavirüs aşısı olurum? | Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) tarafından "Acil Kullanım Onayı" verilmesinin ardından Çinli Sinovac firmasınca üretilen CoronaVac aşısının ilk doz uygulamaları başladı. Öncelikli olarak aşılama sağlık çalışanlarına yapılıyor. Milyonlarca kişi aşı sırasının kendilerine ne zaman geleceğini araştırmaya başladı. Ne zaman aşı olurum?

Kim ne zaman aşı olacak? Aşı sırası bana ne zaman gelir?

Koronavirüs aşısının hangi sırayla kime nasıl uygulanacağı belli oldu. Aşı randevuları E Nabız üzerinden alınacak. Şimdilik yalnızca sağlık çalışanları E Nabız üzerinden randevu oluşturabiliyor. Sağlık çalışanlarının aşılanması bitince belirlenene sıralamaya göre vatandaşlar için e Nabız’da aşı randevu bölümü aktif hale gelecek.

İşte, koronavirüs aşısının uygulanacağı sıralama:

Birinci aşama;

A Grubu: Sağlık kurumunda çalışanlar (kamu, özel, üniversite, vakıf vb. tıp fakültesi ve diş hekimliği fakültesi stajyer öğrencileri dahil) ile tüm eczane çalışanları (eczacı ve kalfalar dahil)

B Grubu: Yaşlı, engelli, koruma evleri gibi yerlerde kalan ve çalışanlar

C Grubu: 65 yaş ve üstü bireyler

İkinci aşama

A Grubu: Milli Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, kritik görevlerdeki kişiler, zabıta, özel güvenlik, Adalet Bakanlığı, cezaevleri, eğitim sektörü (öğretmenler ve öğretim üyeleri), gıda sektörü (SGK kayıtlarına göre) çalışanları (fırın, yemek fabrikaları, gıda imalathaneleri, ambalajlanmış su üreticileri vb.), taşımacılık (SGK kayıtlarına göre) sektöründe çalışanlar

B Grubu: 50-64 yaşlarındaki bireyler

Üçüncü aşama;

A Grubu: Kronik hastalığı bulunanlar

B Grubu: 40-49 yaşındakiler

C Grubu: 30-39 yaş

D Grubu: 18-29 yaş

Dördüncü aşama;

Aşılanma sırası geldiği halde zamanında yaptırmayanlar aşılanacak.

Koronavirüs aşı randevusu al | Koronavirüs aşı randevusu nereden nasıl alınır?
Koronavirüs aşı randevusu al | Koronavirüs aşı randevusu nereden nasıl alınır?

Sağlık

Koronavirüs aşı randevusu al | Koronavirüs aşı randevusu nereden nasıl alınır?

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