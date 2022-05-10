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Spor Kim Min-jae sağlık durumu nasıl?
Spor

Kim Min-jae sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçeli futbolcu Kim-Min-jae ayak bileğinden ameliyat geçirdi. Güney Koreli futbolcunun sağlık durumu ve tedavi süreci ise merak ediliyor. Peki, Kim-Min-jae nasıl oldu?

Yeniakit Publisher
2022-05-10 11:09:00 -
Kim Min-jae sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçeli futbolcu Kim, geçirdiği sakatlığın ardından operasyon geçirdi. Pek çok kişi Güney Koreli futbolcunun sağlık durumunu araştırmaya başladı. 

Kim Min-jae sağlık durumu nasıl?

Fenerbahçe'nin Güney Koreli futbolcusu Kim Min-jae, ayak bileğinden operasyon geçirdi. Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Oyuncumuz Kim Min-jae, ülkesi Güney Kore'de ayak bileğinden bir operasyon geçirmiştir. Başarılı geçen operasyon sonrası oyuncumuzun tedavi ve rehabilitasyon süreci başlamıştır. Futbolcumuza geçmiş olsun dileklerimizi iletiriz" ifadeleri kullanıldı.

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