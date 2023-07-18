  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kim Min-jae resmen Bayern Münih'te
Spor

Kim Min-jae resmen Bayern Münih'te

Yeniakit Publisher
2023-07-18 20:20:00 -
Kim Min-jae resmen Bayern Münih'te

Almanya Bundesliga ekiplerinden Bayern Münih, Güney Koreli defans oyuncusu Kim Min-jae'yi kadrosuna kattı.

2021-2022 sezonunda Fenerbahçe'de forma giyen Güney Koreli oyuncu Kim Min-jae'nin yeni adresi Bayern Münih oldu.

Geride bıraktığımız sezonu Napoli'de geçiren başarılı oyuncu, 45 maçta Mavilerin formasını terletirken sezon sonunda lig şampiyonluğu yaşadı.

Son yıllarda başarılı futboluyla dikkatleri üzerine çeken Kim Min-jae, kariyerine Almanya'da devam edecek.

Bayern Münih, 26 yaşındaki oyuncu ile 5 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23