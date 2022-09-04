Kim Min Jae İtalya'da esti gürledi
Fenerbahçe'den 18 milyon Euro'ya İtalyan ekibi Napoli'ye giden Kim Min Jae, savunmada her zamanki gibi müthiş performans gösterirken, attığı 2 golle de takımına destek verdi.
Kim Min Jae, Napoli'nin 2. haftada Monza'yı 4-0 yendiği maçta takımının son golünü atmıştı. Lazio ile oynanan zorlu maçta bir kez daha sahneye çıkan 25 yaşındaki futbolcu 2-1 kazanılan maçta takımının ilk golünü kaydetti.
Napoli 5 maçta aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlikle Serie A'da lider durumda bulunuyor.
26 yaşındaki stoper geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkmış ve 1 gol atma başarısı göstermişti. Yıldız futbolcu geçen sezon tek golünü Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Konyaspor ağlarına göndermişti.