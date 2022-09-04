  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Spor Kim Min Jae İtalya'da esti gürledi
Spor

Kim Min Jae İtalya'da esti gürledi

Fenerbahçe'den 18 milyon Euro'ya İtalyan ekibi Napoli'ye giden Kim Min Jae, savunmada her zamanki gibi müthiş performans gösterirken, attığı 2 golle de takımına destek verdi.

Yeniakit Publisher
2022-09-04 14:50:00 -
Kim Min Jae İtalya'da esti gürledi

Kim Min Jae, Napoli'nin 2. haftada Monza'yı 4-0 yendiği maçta takımının son golünü atmıştı. Lazio ile oynanan zorlu maçta bir kez daha sahneye çıkan 25 yaşındaki futbolcu 2-1 kazanılan maçta takımının ilk golünü kaydetti.

Napoli 5 maçta aldığı 3 galibiyet, 2 beraberlikle Serie A'da lider durumda bulunuyor.

26 yaşındaki stoper geçen sezon Fenerbahçe formasıyla 40 maça çıkmış ve 1 gol atma başarısı göstermişti. Yıldız futbolcu geçen sezon tek golünü Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta Konyaspor ağlarına göndermişti.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23