‘Kim Milyoner Olmak İster’e damga vuran Çanakkale Köprüsü sorusu

Geçtiğimiz gün açılışı gerçekleşen Türkiye ve dünyada büyük yankı uyandıran 1915 Çanakkale Köprüsü ile ilgili çıkan soru, yarışmaya damga vurdu. Doğan Zorlu isimli yarışmacı verdiği cevapla şaşkına çevirdi.

Yarışmacının karşısına, "Ana taşıyıcı kuleleri arasındaki mesafe en uzun olan, 'en uzun asma köprü' hangisidir?" sorusu çıktı.

Şıklarda ise, A- 'Japonya'da Akaşi Kaikyo Köprüsü', B- 'Türkiye'deki 1915 Çanakkale Köprüsü', C- Çin'deki Yangtze Nehri Köprüsü' ve D- ABD'deki Golden Gate Köprüsü' yer aldı. Yarışmacı önce telefon joker hakkını kullandı. Yarışmacı, joker hakkını sürenin bitmesi nedeniyle kullanamadı.

Yarışmacı yarı yarıya joker hakkını kullanmasına rağmen yine de doğru cevabı veremedi.