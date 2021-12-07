Kim Milyoner Olmak İster’de herkes şaştı kaldı! Soruya doğru cevap veren yok

Türk televizyonlarının en dikkat çeken bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak ister'de geçtiğimiz günlerde sorulan "Kaliforniya Körfezi'nde denize giren biri hangisinde olabilir?" sorusu geceye damga vurdu. İşte izleyenleri ekran başına kilitleyen o sorunun yanıtı şöyle...

ATV ekranlarının sevilen genel kültür ve bilgi yarışması Kim Milyoner Olmak İster, her hafta yeni bölümleriyle izleyenleri ekran başına topluyor. Sanattan spora, bilimden tarihe pek çok alanda sorunun yer aldığı yarışmada geçtiğimiz günlerde sorulan bir soru izleyenlerin aklını karıştırdı. "Kaliforniya Körfezi'nde denize giren biri hangisinde olabilir?" sorusunun yanıtını merak eden seyirciler internette konuyla ilgili araştırma yapmaya başladı. Herkes tek bir cevaba odaklanmışken doğru yanıtı gören seyirciler şaşkıncılığını gizleyemedi. İşte, herkesi ekran başına kilitleyen "Kaliforniya Körfezi'nde denize giren biri hangisinde olabilir?" sorusunun yanıtı şöyle;