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Medya Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vurdu! İlk soruda elenen yarışmacıya İmirzalıoğlu'ndan nasihat
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vurdu! İlk soruda elenen yarışmacıya İmirzalıoğlu'ndan nasihat

Kim Milyoner Olmak İster'e katılan ve ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen Murat Serkan Besler isimli yarışmacı, "Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?' sorusuna yanlış cevap verdi. Sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nun yarışmacıya nasihati geceye damga vurdu.

Yeniakit Publisher
2021-09-25 07:33:00 - 2021-09-25 09:21:44
Kim Milyoner Olmak İster'de geceye damga vurdu! İlk soruda elenen yarışmacıya İmirzalıoğlu'ndan nasihat

'Kim Milyoner Olmak İster' her hafta olduğu gibi bu hafta Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla izleyicilerin karşısına çıktı.

Yayınlanan bu bölümde Murat Serkan Besler isimli yarışmacı katıldı.

Ailesinin şekerci ve çikolatacı olduğunu söyleyen yarışmacı, karşısına çıkan ilk soruda şaşkınlık yaşadı.

Yarışmacının ilk soruda karşısına, "Hangisi tatlıcılarda bulunabilecek ürünlerden birinin adıdır?" sorusu çıktı.

Yarışmacı soruya 'sıcak keşkül' cevabını verdi ve yarışmadan daha ilk soruda elendi.

Stüdyodakiler cevap sonrası büyük şaşkınlık yaşadı.

Yarışmacı, ilk soruda elendi ve ödül alamadı. Elenen yarışmacıya ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu bir nasihatte bulunarak, "İnsan bildiği yerden çok yanılırmış" diye konuştu.

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