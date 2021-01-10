  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Sağlık Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! 'Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?'
Sağlık

Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! 'Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?'

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Kuran'ı Kerim sorusu merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla beğeni toplayan yarışmada "Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?" sorusunun yanıtı nedir?

Yeniakit Publisher
2021-01-10 10:00:00 -
Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! 'Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?'

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de yine merak edilen sorular soruldu.

Herkesin merak ettiği ''Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?" sorusu en çok aratılan sorular arasından yer aldı.

Soruyu bilemedi

Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?

A-Azrail

B-Cebrail

C-Mikail

D-Adem

Doğru cevap: A: Azrail

Yarışmacı bu soruyu bilemediği için yarışmadan elendi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Türkiyem

Böyle seyircisi yüksek olan ve dikkatli seyredilen yarişmalarda cok cok dini sorular sorunki bizlerde bazan bilmediğimiz ve neden öğrenmediğimizi sorkulayalim teşekkürler Türkiyem
  • Yanıtla

43

azrail tevrattan gelmedir
  • Yanıtla
TÜM YORUMLARA GİT
Türkiye WhatsApp’a savaş açtı! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıklama yaptı
Teknoloji

Türkiye WhatsApp’a savaş açtı! Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi açıklama yaptı

WhatsApp'ın kullanıcılarına yönelik "zorunlu güncelleme" kararına ilişkin açıklama yapan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanı Ali ..
Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız mazralar bu sefer ABD sokaklarında görüldü
Dünya

Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız mazralar bu sefer ABD sokaklarında görüldü

ABD'nin başkenti Washington'a çok sayıda ulusal muhafız askerleri sevk edildi. Afganistan, Irak ve Suriye'de görmeye alıştığımız asker konvo..
CTE 160 katip alımı başvuruları ne zaman?
Gündem

CTE 160 katip alımı başvuruları ne zaman?

CTE 160 katip alımı başvuruları ne zaman? Katip alımı başvuruları nereden, nasıl yapılacak? Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü, 160 ceza ..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay