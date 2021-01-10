Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! 'Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?'

Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de yine merak edilen sorular soruldu.

Herkesin merak ettiği ''Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?" sorusu en çok aratılan sorular arasından yer aldı.

Soruyu bilemedi

Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?

A-Azrail

B-Cebrail

C-Mikail

D-Adem

Doğru cevap: A: Azrail

Yarışmacı bu soruyu bilemediği için yarışmadan elendi.