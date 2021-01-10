Kim Milyoner Olmak İster'de dikkat çeken soru! 'Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?'
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında sorulan Kuran'ı Kerim sorusu merak konusu oldu. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunumuyla beğeni toplayan yarışmada "Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?" sorusunun yanıtı nedir?
Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle dikkat çekti. Kenan İmirzalıoğlu'nun sunduğu Milyoner'de yine merak edilen sorular soruldu.
Herkesin merak ettiği ''Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?" sorusu en çok aratılan sorular arasından yer aldı.
Soruyu bilemedi
Hangisi Kur'an-ı Kerim'de geçen isimlerden biri değildir?
A-Azrail
B-Cebrail
C-Mikail
D-Adem
Doğru cevap: A: Azrail
Yarışmacı bu soruyu bilemediği için yarışmadan elendi.