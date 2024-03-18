Kim Milyoner Olmak İster’de büyük ödül sorusunu açtırmaya hak kazandı! Kenan İmirzalıoğlu'ndan yarışmacıya tebrik!

Dünyanın en çok kazandıran ve ATV'nin en çok izlenen programlarından Kim Milyoner Olmak İster'de bugün izleyicileri ekrana kilitleyen heyecan dolu anlar yaşandı.

İKİNCİ BARAJ SORUSUNA KADAR GELDİ

Yarışmacı, ilk soruları kolaylıkla geçerken ikinci baraj sorusuna kadar gelmeyi başardı.

11'İNCİ SORUYA KADAR GELDİ

Yarışmacının 11'inci soruda karşısına, "23 Nisan 1920'de açılan TBMM'nin birinci dönem milletvekillerinden hangisi, milletvekili olduğu ille doğru eşleşmiştir?" çıktı.

SEYİRCİ JOKERİNİ KULLANDI

Yarışmacı, seyirci jokerini kullandı. Seyircilerin yüzde 47'si 'C- Miralay İsmet, Malatya' cevabını verdi.

DOĞRU CEVABI BİLDİ

Ancak başarılı yarışmacı, soruya 'D- Fevzi Paşa, Kozan' cevabını verdi.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

1 MİLYON TL'LİK SORUYA KADAR BAŞARILI PERFORMANS SERGİLEDİ

Yarışmacı doğru cevap vererek 1 milyon TL'lik ödüle ulaştı.

BÜYÜK ÖDÜL SORUSUNU HAFTAYA AÇTIRACAK

Gelecek hafta yarışmacı, büyük ödül sorusunu açtıracak.

"TÜYLERİM DİKEN DİKEN OLDU"

Ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu ise, yarışmacıyı tebrik ederek, "Tüylerim diken diken oldu gerçekten. Hepimizi çok heyecanlandırdın. Yüreğine, aklına sağlık. Bugüne kadar verdiğin, kendini geliştirmek için verdiğin emeğe sağlık. Yürekten kutluyorum seni" dedi.

"ANLATILMAZ YAŞANIR"

Ünlü sunucu yarışmacıya nasıl hissettiğini sordu. yarışmacı, "Karışık duygular içerisindeyim, anlatılmaz yaşanır! Yaşadıklarım film şeridi gibi geçti gözümün önünden. Çok heyecanlıyım." dedi.