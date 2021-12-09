Kim Milyoner Olmak İster'de büyük gaf! Kenan İmirzalıoğlu'nun 'rahmetli' dediği ünlü sanatçıdan ilk açıklama

Kenan İmirzalıoğlu, ATV ekranlarında sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında türkücü Arif Şentürk için "Yıllar önce rahmetli oldu" diyerek gaf yaptı. İmirzalıoğlu'nun kendisinden "rahmetli" diye bahsetmesiyle şaşkına dönen Şentürk, yaşadıklarını anlatırken oyuncunun kendisini arayarak özür dilediğini de söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç bir olay yaşandı. Bir soruda türkücü Arif Şentürk'ün adını gören Kenan İmirzalıoğlu, "Rahmetli, Allah mekanını cennet eylesin" dedi. Oyuncunun gafından sonra telefonları susmayan türkücü, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

"Kenan 'rahmetli' deyince sıkıntıdan uyuyamadım"

Şentürk, sabaha kadar telefonunun susmadığını ve kendisinden 'öldü' diye bahsedilince sıkıntıdan sabaha kadar uyuyamadığını söyledi. Başına gelenlerden bahseden Arif Şentürk, şunları söyledi:

Akşam böyle uzanmıştım, izlerim Kim Milyoner Olmak İster'i. Benim türkümün sözleri yazıldığını görünce heyecanlandım bakalım bilebilecek mi soruyu diye. Bekledim, çocuk bilemedi. Kenan 'Rahmetli sanatçı' deyince ben çok kötü oldum.

"Arayıp özür diledi"

Sabaha kadar telefonum çaldı. Sosyal medyada yapılan yorumları da gördüm. En son dün Kenan aradı beni, özür diledi. 'Bana getirilen metin buydu, sana karşı mahcup oldum' dedi.

Arif Şentürk