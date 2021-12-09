  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Medya Kim Milyoner Olmak İster'de büyük gaf! Kenan İmirzalıoğlu'nun 'rahmetli' dediği ünlü sanatçıdan ilk açıklama
Medya

Kim Milyoner Olmak İster'de büyük gaf! Kenan İmirzalıoğlu'nun 'rahmetli' dediği ünlü sanatçıdan ilk açıklama

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının sunucusu Kenan İmirzalıoğlu'nun, kendisinden 'rahmetli' diye bahsettiği ünlü türkücü Arif Şentürk, "Kenan aradı beni, özür diledi." ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2021-12-09 17:07:00 - 2021-12-09 17:18:04

Kenan İmirzalıoğlu, ATV ekranlarında sunuculuğunu yaptığı Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında türkücü Arif Şentürk için "Yıllar önce rahmetli oldu" diyerek gaf yaptı. İmirzalıoğlu'nun kendisinden "rahmetli" diye bahsetmesiyle şaşkına dönen Şentürk, yaşadıklarını anlatırken oyuncunun kendisini arayarak özür dilediğini de söyledi.

ATV ekranlarında yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında ilginç bir olay yaşandı. Bir soruda türkücü Arif Şentürk'ün adını gören Kenan İmirzalıoğlu, "Rahmetli, Allah mekanını cennet eylesin" dedi. Oyuncunun gafından sonra telefonları susmayan türkücü, TV8'de yayınlanan 2. Sayfa programına telefonla bağlanarak yaşadıklarını anlattı.

"Kenan 'rahmetli' deyince sıkıntıdan uyuyamadım"

Şentürk, sabaha kadar telefonunun susmadığını ve kendisinden 'öldü' diye bahsedilince sıkıntıdan sabaha kadar uyuyamadığını söyledi. Başına gelenlerden bahseden Arif Şentürk, şunları söyledi:

Akşam böyle uzanmıştım, izlerim Kim Milyoner Olmak İster'i. Benim türkümün sözleri yazıldığını görünce heyecanlandım bakalım bilebilecek mi soruyu diye. Bekledim, çocuk bilemedi. Kenan 'Rahmetli sanatçı' deyince ben çok kötü oldum.

"Arayıp özür diledi"

Sabaha kadar telefonum çaldı. Sosyal medyada yapılan yorumları da gördüm. En son dün Kenan aradı beni, özür diledi. 'Bana getirilen metin buydu, sana karşı mahcup oldum' dedi.

Arif Şentürk

 

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Hazine ve Maliye Bakanı Nebati göreve hızlı başladı! İşte ilk hamlesi
Ekonomi

Hazine ve Maliye Bakanı Nebati göreve hızlı başladı! İşte ilk hamlesi

Lütfi Elvan'ın yerine Hazine ve Maliye Bakanlığına atanan Nureddin Nebati, iş dünyası temsilcileriyle cumartesi bir araya geleceğini bildird..
Asgari ücrette ilk rakamlar belli oldu
Ekonomi

Asgari ücrette ilk rakamlar belli oldu

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısı sona erdi. Toplantı sonrası konuşan Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder, "Asgari ücret görüşme..
Aslan, 2.ci olursa rakipleri...
Spor

Aslan, 2.ci olursa rakipleri...

Avrupa Ligi E Grubu'nda lideri belirleyecek 6. hafta maçında Lazio, Galatasaray'ı İtalya'da ağırlayacak. Galatasaray, Lazio deplasmanında ga..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay