Kim Milyoner Olmak İster? yarışmasında 5 milyon liralık ayet sorusu! İşte cevabı

ATV'de yayınlanan Kim Milyoner Olmak İster yarışmasında 5 milyon TL değerindeki soru açıldı. 19 yaşındaki başarılı yarışmacı Berk Göktaş, 1 milyon TL değerindeki 'TBMM' ile ilgili soruyu doğru yanıtlamasının ardından 5 milyon TL'lik soruya geldi. Berk Göktaş, soruyu doğru yanıtlayınca yarışma tarihinde ilk kez 5 milyon liralık ödülü kazanan kişi oldu.

Kenan İmirzalıoğlu'nun başarılı sunumuyla ATV'de ekrana gelen Kim Milyoner Olmak İster, her hafta başarılı performanslarla izleyicilerin büyük beğenisini kazanıyor. Geçtiğimiz hafta kendisine yöneltilen tüm sorulara doğru yanıt vererek son soruya ulaşan 19 yaşındaki Berk Göktaş bu hafta 5 milyonluk soruyu açtırdı.

Geçtiğimiz hafta 19 yaşındaki genç yarışmacı Berk Göktaş'ın performansı, hem ünlü sunucu Kenan İmirzalıoğlu'nu, hem de ekranları başındaki izleyicileri oldukça heyecanlandırdı. Başarılı bir performans sergileyen yarışmacı ikinci baraj sorusuna kolaylıkla geldi.

Berk Göktaş, son soruyu doğru yanıtlarsa Milyoner tarihinde ilk kez 5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olacak.

İşte 5 milyonluk soru

SORU: Bakara suresiyle, kendilerine bıldırcın eti ve kudret helvası verilmesine rağmen İsrailoğullarının, "biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız" diye isyan edip Hz. Musa'dan "Rabb'ine dua et de versin" diyerek istedikleri arasında hangisi yoktur?

ÖNE ÇIKAN VİDEO

A- Mercimek

B- Soğan

C- Nohut

D- Sarımsak

Soru ve cevabı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

BERK GÖKTAŞ DOĞRU CEVABI VERDİ

Yarışmacı, büyük ödül sorusuna 'C- Nohut' cevabını verdi.

Büyük ödülü aldı

Yarışmacı doğru cevabı vererek büyük ödül olan 5 milyon TL'nin sahibi oldu.

Bakara suresinin 61'inci ayetinde 'sarımsak, mercimek ve soğan' yer alıyor. Buna göre; 5 milyonluk sorunun cevabı nohut.

Bakara suresinin 61'inci ayetinin tamamı ise şöyle:

"Hani, “Ey Mûsâ! Biz bir çeşit yemeğe asla katlanamayız. O hâlde, bizim için Rabbine yalvar da, o bize yerden biten sebze, kabak, sarımsak, mercimek, soğan versin” demiştiniz. O da size, “İyi olanı düşük olanla değiştirmek mi istiyorsunuz? Öyle ise inin şehre! İstedikleriniz orada var” demişti. Böylece zillet ve yoksulluk onları kapladı. Onlar, Allah’ın gazabına uğradılar. Bunun sebebi, onların; Allah’ın âyetlerini inkâr ediyor, peygamberleri de haksız yere öldürüyor olmaları idi. Bütün bunların sebebi ise, isyan etmek ve aşırı gitmekte oluşlarıydı."