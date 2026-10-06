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Fındık ihracatından 2,5 milyar dolarlık kazanç: En fazla satış Almanya'ya yapıldı

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AA Giriş Tarihi:

Fındık ihracatından 2,5 milyar dolarlık kazanç: En fazla satış Almanya'ya yapıldı

Türkiye’nin 2025-2026 ihracat sezonunda Almanya’ya gerçekleştirdiği fındık ihracatı 56 bin tonu aşarken, bu satışlardan yaklaşık 731 milyon dolar gelir elde edildi.

#1
Foto - Fındık ihracatından 2,5 milyar dolarlık kazanç: En fazla satış Almanya'ya yapıldı

Karadeniz Fındık ve Mamulleri İhracatçıları Birliğinden alınan bilgiye göre, Türkiye'den 1 Eylül 2025-31 Ağustos 2026 ihracat sezonunda 120 ülke ve serbest bölgeye dış satım yapıldı.

#2
Foto - Fındık ihracatından 2,5 milyar dolarlık kazanç: En fazla satış Almanya'ya yapıldı

Türkiye, bu dönemde 197 bin 85 ton iç fındık ihracatından 2 milyar 509 milyon 526 bin 39 dolar kazanç sağladı.

#3
Foto - Fındık ihracatından 2,5 milyar dolarlık kazanç: En fazla satış Almanya'ya yapıldı

En fazla ürün satılan ilk üç ülke Almanya, İtalya ve Fransa oldu. Almanya'ya gönderilen 56 bin 335 ton fındık karşılığında 730 milyon 955 bin 988 dolar gelir elde edildi.

#4
Foto - Fındık ihracatından 2,5 milyar dolarlık kazanç: En fazla satış Almanya'ya yapıldı

İtalya'ya 395 milyon 264 bin 674 dolar karşılığı 31 bin 201 ton ve Fransa'ya 147 milyon 324 bin 404 dolar karşılığı 10 bin 500 ton ürün gönderildi. Türkiye'den söz konusu dönemde en az fındık ihracatı ise 5'er kilogramla Şili ve Gambiya'ya yapıldı.

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Yorumlar

Afif

Vatana ,millete Hayırlı ,uğurlu olsun.Almanyada tek bir fındık ocağı yok ama dünya fındık borsası nerde biliyormusunuz ? Artık biliyorsunuz.sayın modratör yazılarımı istiham ederim yayınlayın artık.saygılarımla.
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