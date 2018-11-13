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Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran matematik sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster yarışmasının yeni bölümünde çıkan ilginç matematik sorusu yarışmacıyı yanılttı.

13 Kasım 2018 Salı 08:45
Kim Milyoner Olmak İster yarışmasına damga vuran matematik sorusu!

Kim Milyoner Olmak İster'de çıkan 'Bir çikolata ve bir sakızın toplam fiyatının 11 lira olduğu markette çikolata sakızdan 10 lira daha pahalıysa sakızın fiyatı nedir?' sorusunun doğru yanıtı ne çıktı?

ATV ekranlarından Murat Yıldırım'ın sunduğu Kim Milyoner Olmak İster'in 12 Kasım Pazartesi akşamı yayınlanan yeni bölümündeki ilginç matematik sorusu dikkatleri çekti. Yarışmadaki 'Bir çikolata ve bir sakızın toplam fiyatının 11 lira olduğu markette, çikolata sakızdan 10 lira daha pahalıysa sakızın fiyatı nedir?' sorusu yarışmacı Münire Hanım'ın kafasını karıştırdı. Belirli süre içinde soruya yanıt vermesi gereken yarışmacı 1 lira yazan B şıkkını seçti. Ancak sorunun doğru yanıtı '50 kuruş' çıktı ve genç yarışmacı matematik sorusunda elendi. Murat Yıldırım'ın ise 'Eğer 1 lira olsaydı, 11 lira daha fazla ve 12 lira olurdu' demesi dikkat çekti.
 
Kim Milyoner Olmak İster'deki bu soru sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasına girdi. Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı doğru yanıtın 1 lira olduğunu savunurken, bazıları ise 50 kuruş sonucunun nasıl çıktığını açıkladı. 

Haber Tarihi: 13 Kasım 2018 Salı 08:45
  1. matematik
  2. milyoner
  3. MEDYA Haberleri

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