Kim kime saldırdı? Kafayı çıkaran yine Arınç oldu! Bu el niye orada Bülent?
TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İYİ Partili Hüseyin Örs, sırasında otururken saldırıya uğramış gibi bir çıkışta bulunarak, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık'ı hedef aldı. Arınç, Işık için, "Gözü dönmüş şahsiyet." dedi.
Yeniakit.com.tr
TBMM'de devam eden bütçe görüşmelerinde, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık ile İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs arasındaki sözlü tartışma arbedeye döndü.
Birbirlerinin üzerine yürüyen milletvekillerinden İP'li Örs, kavga esnasında heyecana dayanamayarak fenalaştı. Örs hastaneye kaldırıldı.
Örs sırasında otururken saldırıya mı uğradı?
Karşılıklı fiziki müdahalenin yaşandığı kavgadan sonra sahneye çıkan TBMM eski Başkanı Bülent Arınç, İYİ Partili Örs'ü, sırasında otururken saldırıya uğramış gibi savunmaya geçti.
Oğlun AK Parti'de mi İP'te mi milletvekili?
Arınç, Örs ile karşılıklı arbede yaşayan AK Partili Zafer Işık'ı hedef alarak, "Yüce meclisin çatısı altında çirkin bir saldırı ile Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs'ün hayati tehlike geçirmesine yol açan gözü dönmüş şahsı şiddetle kınıyorum. Sayın Hüseyin Örs'e ailesine ve camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum." dedi.