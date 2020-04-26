Kim Kardashian'dan skandal Türkiye paylaşımı!

Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian, 167 milyon takipçili Instagram hesabından toplam 7 paylaşım yaparak Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını söyleyerek alçak bir iftirada bulundu.

Kardashian, "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" diyerek tepki çeken bir paylaşımda yaptı.

Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi.

Akalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz.