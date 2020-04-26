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Dünya

Kim Kardashian'dan skandal Türkiye paylaşımı!

Ahlaksız görüntüleriyle tanınan Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian, sosyal medya hesabından 1915 Ermeni Olayları ile ilgili skandal bir paylaşımda bulundu.

2020-04-26 23:27:00 -
Kim Kardashian'dan skandal Türkiye paylaşımı!

Ermeni asıllı ABD'li Kim Kardashian, 167 milyon takipçili Instagram hesabından toplam 7 paylaşım yaparak Türklerin Ermenilere soykırım yaptığını söyleyerek alçak bir iftirada bulundu.

Kardashian, "Toplamda 1,5 milyon Ermeni öldürüldü. Osmanlı Türkleri, kadın ve çocukları da öldürdü" diyerek tepki çeken bir paylaşımda yaptı.

Kardashian'ın 1915 Ermeni Olayları ile ilgili paylaşımına ilk tepki Demet Akalın'dan geldi.

Akalın, Twitter hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

Şöyle okkalı bir İngilizce ile yardım ettiğimiz ülkeleri yazsanıza Kim'i etiketleyeceğim. Biz barbar değiliz.

ABD’nin kılavuzu Kim Kardashian! Türkiye kararı için o isimlerle tek tek görüştü
ABD’nin kılavuzu Kim Kardashian! Türkiye kararı için o isimlerle tek tek görüştü

Dünya

ABD’nin kılavuzu Kim Kardashian! Türkiye kararı için o isimlerle tek tek görüştü

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Yorumlar

abdül

uydurmus
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Bozkurt

bu işler senin boyunu aşar.
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