Kim daha iyi?

Tüm zamanların en iyi iki futbolcusu olarak lanse edilen Cristiano Ronaldo ile Lionel Messi arasındaki tartışma tüm hızıyla sürerken, Ronaldo'nun Juventus sonrası Manchester United'de rekor üstüne rekor kırdığı şu günlerde, Lionel Messi'nin PSG takımıyla hiçbir gol ve asiste imza atamaması ikili arasındaki en iyi kim sorusunu yine alevlendirdi



Cristiano Ronaldo gollerine devam ediyor. 12 yıl sonra yeniden Manchester United formasını sırtına geçiren Ronaldo, Ada ekibiyle çıktığı 3 maçta da fileleri sarstı. Bir başka yaz transferi Lionel Messi ise PSG'de henüz skora katkı veremedi.

Oynadığı ligler, oynadığı takımlar değişiyor ancak Cristiano Ronaldo gollerine devam ediyor. 12 yıl sonra Manchester United'a geri dönerek yeni bir meydan okuma gerçekleştiren Portekizli yıldız, performansı ile dikkat çekiyor.

Ada ekibi ile 2 lig, bir de Şampiyonlar Ligi olmak üzere 3 maça çıkan Ronaldo, oynadığı tüm karşılaşmalarda fileleri sarstı.

Bu süreçte 4 gol atan 36 yaşındaki futbolcu, taraflı tarafsız tüm futbol severlerin alkışını topladı.

Yaz döneminin merak uyandıran bir başka transferi Lionel Messi tarafında ise işler beklenildiği gibi gitmiyor.

ransa'nın Paris Saint-Germain (PSG) takımına transfer olan Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi, 3 maçta oynadığı 190 dakikada gol ya da asist katkısı veremedi.

Sezon başında 21 yıl top koşturduğu Barcelona'dan ayrılarak PSG ile anlaşan 34 yaşındaki Messi, Fransa Ligue 1'de oynadığı Lyon ve Reims maçlarında gol ve asist katkısı sunamadı. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Belçika ekibi Club Brugge karşısında 90 dakika sahada kalan Messi, bu maçta da takımına gol ve asist katkısı veremeden maçı tamamladı.

Fransa Ligue 1'de iki maçta forma giyen Messi, dün oynanan maçta 76. dakikada oyundan çıkarken değişiklik kararından memnun olmadığını PSG Teknik Direktörü Mauricio Pochettino ile de paylaştı.