Kim bunlar, ne yapmak istiyorlar? Deprem bölgesinde dehşete düşüren görüntü

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Ümit Özdağ, Şirin Payzın, Barış Atay, Oğuzhan Uğur, Fikri Sağlar, Uğur Kardaş gibi şahıslara aratmayarak Suriyeli muhacirler özelinde İslam ve Müslüman düşmanlığı yapan ırkçı provokatörler deprem sürecinde de boş durmuyor. Yardım kılığıyla bilhassa da Hatay’a doluşan provokatörler açık provokasyonlara girişerek katliamlara davetiye çıkarıyorlar.

Yeniakit Publisher
2023-02-13 18:30:00 - 2023-02-13 18:39:50

Deprem sonrasında muhacirler aleyhinde ırkçı ve mezhepçi saiklerle yalan kampanyasının şefliğini yapan Ümit Özdağ, Şirin Payzın, Barış Atay, Oğuzhan Uğur, Fikri Sağlar, Uğur Kardaş vs. derken bir de bunlardan ilham alarak çetevari örgütlenmelere girişen, yol kesip dehşet saçan, açık açık katliamlara davetiye çıkaran magandalar var.

Elebaşları konumundaki bu şeytanlardan ilham aldıkları, onlar tarafından doğrudan veya dolaylı olarak yönlendirildikleri belli olan bu silahlı çeteler daha geçtiğimiz günlerde Hatay’da yardım konvoylarının önünü keserek dehşet saçmıştı ki bu gasp girişimi sosyal medyaya yansımıştı.

Ek olarak Ankaragücü taraftarları da Antakya'da ortalıkta dolaşıyordu. Serserilik yapmak için geldikleri belliydi. Bu şekilde provokasyon yapan, muhacirlere karşı halkı kışkırtıp linç kültürü oluşturmak üzere ortalıkta dolaşan organize gruplar deprem bölgelerinden çıkarılmalı.

Katliamlara davetiye çıkarıyorlar

“Asayiş zafiyeti yok” deniliyor ama bu çeteler deprem bölgesinde fink atıyor, hatta videolar çekerek sosyal medya mecralarında katliamlara davetiye çıkarıyor.

Nitekim daha evvel çeşitli provokasyonlarla öne çıkan “Beşiktaş Çarşı Grubu” isimli çetenin deprem bölgesinde sahneye çıkmasına da şaşmamalı.

Sözde depremzedelere yardım için Kahramanmaraş'a gidildiği iddia edilen Beşiktaş Çarşı Grubu gülerek eğlenerek “Vuralım Suriyeliyi Hatay'da, vuralım Afganı Kahramanmaraş'ta. Yeter artık bitsin bu barış, havaya kalksın kaleşnikoflar!” naralarıyla katliam tezahüratları yaptı. 

Kaynak: Haksöz Haber

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