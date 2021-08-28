"Kim bu satılık gazeteciler!" dedi, ifadeleriyle kendini ele verdi

Geçtiğimiz hafta İzmir'in Çeşme ilçesine bağlı Alaçatı'da yaşanan korkunç cinayetin yankıları sürüyor. Gözde tatil beldesinde Alpay Kalyon, gittiği alkollü bir mekandan çıktığı sırada karıştığı kavgada hayatını kaybetti.

Kalyon ve yanındaki erkek arkadaşı, bir kadının darp edildiğini görüp müdahale ettiği sırada işletmenin valeleri tarafından bıçaklanarak öldürüldü.

Cinayeti işleyen Faruk Baştosun ‘kasten adam öldürme’ suçundan, Maşallah Türkmen ise ‘kasten yaralama’ suçundan tutuklandı.

Bu korkunç cinayet medyaya "Alaçatı ilçesi Ovacık Mahallesi 18001 Sokak'ta meydana geldi." ifadeleri ile servis edildi.

Ancak valelerinin cinayete karıştığı mekanın adı ısrarla gizleniyor.

"Cinayet işlenen mekanın adresi yazılıyor ama yoldan geçen iyi niyetli bir vatandaşı öldürecek kadar gözü dönen mekanın adı ısrarla gizleniyor. Bu yaz Bodrum’un lahmacunuyla ünlü lüks bir otelinde yaşanan tecavüz iddiasıyla da ilgili basında hiç haber çıkmadı, mekan korundu. Otel sahibinin gazetecilere para yedirip konuyu kapattığı konuşuluyor. Kim bu satılık gazeteciler, deşifre edilmeli." ifadelerini kullanan Habertürk yazarı Oray Eğin şunları kaydetti.

"Cinayet işlenen mekanın adresi yazılıyor ama yoldan geçen iyi niyetli bir vatandaşı öldürecek kadar gözü dönen mekanın adı ısrarla gizleniyor. Bu yaz Bodrum’un lahmacunuyla ünlü lüks bir otelinde yaşanan tecavüz iddiasıyla da ilgili basında hiç haber çıkmadı, mekan korundu. Otel sahibinin gazetecilere para yedirip konuyu kapattığı konuşuluyor. Kim bu satılık gazeteciler, deşifre edilmeli."

Kendisi de orada ama yazmadı!

Kendisinin de şu anda Alaçatı'da tatil yaptığını belirten Eğin, yazısında söz konusu mekanın adını yazmadı.

"Alaçatı’daki cinayet mahalliyle ilgili sokakta farklı isimler konuşuyor, sosyal medyada farklı. Mekanın adresi haberlerde yer alıyor, ama adı gizleniyor. Halbuki bıçağı kapıp sokaktan geçen birini öldürecek kadar gözü dönen sapkınları işe alan işletmenin eline kan bulaşmıştır artık. Ucuz işçi ihtiyacı yüzünden mi sabıka kaydına bakılmıyor, ya da görmezden geliniyor, bilmiyorum, ama mutfaktan fırlayıp cinayet işleyebilecek personele sahip bir mekan lanetlenmeli, tarihe karışmalı." diyen Oray Eğin'in tüm bu yazdıklarından sonra mekanın adını vermemesi "duyar kasmaktan başka bir şey değil" şeklinde yorumlandı.