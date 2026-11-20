Akraba ailelerin kavgası Diyarbakır’ı savaş alanına çevirdi: Otomobilleri bile silah olarak kullandılar
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Diyarbakır'da akraba iki aile arasında çıkan kavgası Diyarbakır’ın işlek caddelerinden Fırat Bulvarı’nı savaş alanına çevirdi. Silahların ateşlendiği, otomobillerin de silah olarak kullanıldığı kavgada 3 kişi yaralandı.
Merkez Kayapınar ilçesindeki Fırat Bulvarı'na araçları ile gelen akraba aileler arasında henüz bilinmeyen nedenle kavga çıktı. İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Silahların da kullanıldığı kavgada 3 kişi darp sonucu yaralandı. Yaralılar ambulanslarla kentteki hastanelere nakledildi. Kavgada silah olarak kullanılan 4 otomobilde de hasar oluştuğu görüldü.