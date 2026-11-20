BİM'e Philips tam otomatik espresso makine geliyor! 22 Kasım aktüel kataloğunda hangi ürünler var?
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Vatandaşların yakından takip ettiği aktüel raflarında bu hafta Philips tam otomatik espresso makinesinden televizyonlara, küçük ev aletlerinden kışlık oto ürünlerine kadar pek çok seçenek yer alıyor.
2 Kasım Pazar kataloğunda Philips tam otomatik espresso makine EP3341/50 15.900 TL, Dijitsu 50 inç 4K Ultra HD QLED Google TV 50DQ40000 18.990 TL ve TCL 43 inç Full HD QLED Android TV 43S5K 16.990 TL fiyatla raflarda olacak. Mutfak ve ev eşyalarında ise Arnica el blender seti 1.990 TL, Heifer Choppstar doğrayıcı 1.290 TL, Heifer cam kettle 990 TL, Fakir Türk kahve makinesi 1.990 TL ve Fakir dik durabilen süpürge Lucky 2.490 TL olarak listelendi.
- TCL 43 İnç Full HD QLED Android TV 43S5K - 16.990 TL
- HP Smart Tank 581 AIO Tanklı Yazıcı - 7.450 TL
- Aukes Metal Masa Lambası - 599 TL
- Aukes Şarjlı Led Aplik - 399 TL
- iMex Lcd Yazı Tahtası (12 inç) - 229 TL
- House Pratik Şarjlı Su Pompası - 299 TL
- Prolone Metalik Dokulu Kulaklık - 599 TL
- Polosmart Retro Oyun Konsolu Pgm620 - 1.090 TL
- Polosmart Şarjlı Gameboy Pgm35 - 699 TL
- Polosmart Hybrid&Wireless Mouse Pswm23 - 249 TL
- Polosmart Akıllı Saat Pssw22 - 399 TL
- Auto Power Antifrizli Oto Cam Suyu -30°C (5 L) - 160 TL
- Auto Power Antifrizli Oto Cam Suyu Konsantre -80°C (1 L) - 80 TL
- Auto Power Antifrizli Oto Cam Suyu -21°C (5 L) - 140 TL
- Auto Power Radyatör Antifriz -37°C (3 L) - 235 TL
- Auto Power Oto Cam Yağmur Kaydırıcı (500 ml) - 65 TL
- Auto Power Oto Cam Buğu Önleyi (500 ml) - 65 TL
- Arnica El Blender Seti - 1.990 TL
- Heifer Choppstar Doğrayıcı - 1.290 TL
- Heifer Cam Kettle - 990 TL
- Heifer Pro Suction X 250 W Şarjlı Dikey Süpürge - 5.900 TL
- Nordica Masaj Tabancası - 590 TL
- Fakir Türk Kahve Makinesi - 1.990 TL
- Fakir Dik Durabilen Süpürge Lucky - 2.490 TL
- Polosmart Smart Tartı PSC84 - 599 TL
- Polosmart Sıfır Sakal Tıraş Makinesi Mini PSC118 - 699 TL
- Philips OneBlade Hibrit Tıraş Makinesi - 1.390 TL
- Philips Epilatör Bre229/00 - 1.190 TL
- ChildGen Tekli Oyun Hamuru (~125 gr) - 39 TL
- LJ Toys Oyuncak Puset - 319 TL
- Oyuncak Şirin Şef Seti - 199 TL
- Masalı Blok Seti - 349 TL
- Pilsan Mini Kent - 329 TL
- MGS Oyuncak Çeşitleri - 199 TL
- Gran Toys Pelüş Midilli At (~40 cm) - 629 TL
- Süpermarket Arabası Seti - 429 TL
- Dedektif Kutu Oyunu - 199 TL
- Kelime Girdabı - 199 TL
- Piccolo Mondi 360 Derece Dönen Spor Arabalar - 279 TL
- Piccolo Mondi Çek Bırak Metal Mini İş Araçları - 79 TL
- Oyuncak Topaç ve Uçan Pervane (2'li) - 129 TL
- MGS Büyük Teker Araba - 269 TL
- Piccolo Mondi Aksesuarlı Sevimli Kediler - 149 TL
- Gokidy Bowling Seti - 149 TL
- Gokidy Parmak Isıran Dinozor - 99 TL
- Decolove Lale Demeti (8'li) - 189 TL
- Lisanslı Abaküslü Yazı Tahtası (~31x39 cm) - 119 TL
- Artenino Bilsem Kitapları - 119 TL
- Şekilli Çıkartmalı Boyama Kitapları - 55 TL
- Eolo Şekilli Taşıtlar Serisi Kitaplar - 119 TL
- Ebby Çelik Termos (2 L) - 959 TL
- Mimilos Metal Katlanır Ayaklı Yer Sofrası - 599 TL
- Hikaye Kitapları - 79 TL
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