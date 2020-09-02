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Gündem Kim bu Barış Atay?
Gündem

Kim bu Barış Atay?

Yeniakit.com.tr, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hadsizce hakaret ederek yeniden gündeme gelen TİP'li Barış Atay'ın kabarık dosyasını derledi.

Yeniakit Publisher
2020-09-02 21:14:00 -
Kim bu Barış Atay?

Taha Emre ÖZDEMİR / yeniakit.com.tr

PKK sevici HDP kontenjanından milletvekili olup, istifa ederek Türkiye İşçi Partisi'ne geçen Barış Atay, hafızalara Twitter hesabından paylaştığı ayrımcı tehdit mesajı ile kazınmıştı.

Atay, mevcut iktidarı ve onu destekleyen halkı tehdit eden sözleri nedeni ile gözaltına alınıp serbest bırakılmıştı. TİP Milletvekili Barış Atay bu tweet mesajını silmeyerek Türk milletinin bazı kesimlerine olan nefretini kusmaya devam etti.

'Sanatçı' Atay

Barış Atay'ın travesti Çağla Akalın ile oynadığı 'köpek' adlı sinema filminde sapkın eşcinselllerin ilişkileri normalleştirilerek beyaz perdeye taşındı. Aynı filmde izleyicilere doksan dakika boyunca duvarlara yazılan 'Katil AKP, Faşist Polis' gibi yazılar izletildi.

PKK sevici Barış Atay'ın filminde subliminal mesajlar!
PKK sevici Barış Atay'ın filminde subliminal mesajlar!

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PKK sevici Barış Atay'ın filminde subliminal mesajlar!

Geçmiş yıllarda da ABD destekli FOX'ta yurtdışından devşirilmiş dizilerde rol alan Atay, Türk gençliğinin bozulması için hazırlanan projelerde hep başroldeydi.

Gezi kalkışmasında 'kırmızı fularlı kız' olarak tanınan PKK'lı terörist Ayşe Deniz Karacagil'e destek veren de yine Barış Atay'dı. Atay, Rakka'da PKK saflarında savaşırken öldürülen terörist Karacagil'i şu sözlerle övdü.

Sinema filmlerinde devletin yöneticilerine hakaret eden, Twitter hesabından Türk milletine tehditler savuran TİP Milletvekili, son olarak da Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya hadsizce hakaret etti.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun sert ifadelerle tepki gösterdiği Atay, aynı gece bir gece kulübünde boy gösterdi. Mekan çıkışında uyuşturucu bağımlısı oldukları öğrenilen kişiler tarafından darp edilen TİP Milletvekili, uğradığı saldırıyı İçişleri Bakanı Soylu'ya mal etmeye çalıştı. Olaydan iki gün sonra ise TBMM kürsüsünde gece gündüz 'işçi edebiyatı' yapan TİP Milletvekili Barış Atay'ın sosyetik mekanda evli bir mankenle eğlendiği ortaya çıktı.

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