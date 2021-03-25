Kim balistik füzeleri ateşledi

Japon Savunma Bakanlığı sözcüsü, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını ve büyük olasılıkla füzelerin Japon Denizi'ni hedef aldığını belirtti.

Japon Sahil Gvenliği ise gemilere düşen parçalarla ilgili olarak uyarıda bulunarak, temas edilmemesi ve haber verilmesini istedi.

ABD tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemesi yaptığı ve bunun BM anlaşmasına aykırı olmadığı belirtildi.