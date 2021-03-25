  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Kim balistik füzeleri ateşledi
Dünya

Kim balistik füzeleri ateşledi

Japonya Savunma Bakanlığı, Kuzey Kore'nin balistik füze ateşlediğini ve füzelerin Japon denizine düşmüş olabileceğini açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-03-25 02:08:00 - 2021-03-25 02:12:00
Kim balistik füzeleri ateşledi

Japon Savunma Bakanlığı sözcüsü, Kuzey Kore'nin balistik füze denemesi yaptığını ve büyük olasılıkla füzelerin Japon Denizi'ni hedef aldığını belirtti.

Japon Sahil Gvenliği ise gemilere düşen parçalarla ilgili olarak uyarıda bulunarak, temas edilmemesi ve haber verilmesini istedi.

ABD tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Kore'nin kısa menzilli füze denemesi yaptığı ve bunun BM anlaşmasına aykırı olmadığı belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sultan Melikşah'ın emaneti! Büyük müjde
Kültür - Sanat

Sultan Melikşah'ın emaneti! Büyük müjde

Kars'taki Ani Ören Yeri'nde, Büyük Selçuklu Sultanı Melikşah'ın emriyle 1072-1092'de yapılan tek şerefeli caminin bu yıl ibadete açılması he..
Eski Tümamiral Cihat Yaycı’dan F-35'ler için flaş öneri
Gündem

Eski Tümamiral Cihat Yaycı’dan F-35'ler için flaş öneri

Eski Tümamiral Cihat Yaycı, ABD'nin oyunbozanlığı nedeniyle alınamayan F-35'ler nedeniyle Türkiye'nin Su-33 bombardıman uçaklarını alabilece..
Türkiye'den flaş ABD açıklaması
Gündem

Türkiye'den flaş ABD açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Blinken ile yapılan görüşmenin ardından açıklamalarda bulundu.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay