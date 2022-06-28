Kiloyla satılan etten kurbanlık olmaz

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, yaklaşan kurban bayramı dolayısıyla önemli uyarılarda bulundu.

3 milyon küçükbaş

Nihat Çelik, şunları dile getirdi: “Vatandaşlar kurbanlıklarını seçerken dini vecibelerini yerine getirecek şekilde seçmesi gerekiyor. Yani kurbanlığın özürsüz olması lazım. Kurban denildiği zaman kesmek, et tüketmek değildir. Bu bağlamda kurbanlık pazarlarındaki büyükbaş ve küçükbaş hayvanlar kurbanlık için bekliyor. Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da kurbanlık vasıfta küçükbaş hayvan arzında sıkıntı olmayacak. Geçen yıl Kurban Bayramı’nda pandeminin olumsuzluklarına rağmen ülkemiz genelinde 2,8 milyon civarında küçükbaş hayvan kurban edilirken bu yıl da 3 milyonun üzerine çıkacağını düşünüyoruz.”

Kilogram fiyatı 60 lira

Kurbanlık fiyatlarına da değinen Çelik, şunları aktardı: “Küçükbaş hayvanların hisseli olmadığı herkes tarafından biliniyor. 1 kişi bir küçükbaş hayvanı kurban edebilir. Hayvanların nesli de tükenmemesi göz önünde bulundurarak, koçları kurbanlık almalarını tavsiye ederiz. Kurbanlık küçükbaş hayvanlarda canlı baskül kilogram fiyatı ortalama 60 lira bandında seyrediyor. Küçükbaş kurbanlıklarda adet başına fiyat verilmesi doğru sonuçları ortaya çıkarmayabilir. Çünkü koyun, koç, keçi aynı tornadan çıkmıyor. Kiminin kilogram ağırlığı 80 kilo gelir. Kimi hayvan 30-35-45 kilo gelir. Bazı bölgelerimizde baskül kilogram fiyatı 50 lira, bazı bölgelerimizde ise 60 liranın üzerinde olabiliyor” ifadelerini kullandı.

Sadece et alınmış olur!

Çelik, şöyle devam etti: “Bazı marketlerde ‘14 kg koç’ kurbanlık 3 bin 500 TL, ‘12 kg koç’ diye açıklamalar yapılıyor. Böyle bir usul yoktur. Bu şekil kurban olmaz. Sadece et alınmış olur. Bu şekilde faaliyet gösterenler bana göre vebal işlemektedirler. Çünkü kurban edilen hayvanın başka hayvanın etiyle karıştırılmaması lazım. Başka türlü para verirsiniz, bir sakada verirsiniz, yetimi sevindirirsiniz, fitre verirsiniz, zekât verirsiniz parayla ama kurbanı insanın kendisinin takip etmesi gerekir diye düşünüyoruz.”