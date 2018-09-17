Kilosu 940 lira! Siparişe yetişemiyorlar...

İkizdere ilçesi Anzer yaylasında üretilen Anzer balı satışa çıktı. Hacettepe Üniversitesi tarafından tahlilleri yapılan bal kilosu 940 liradan alıcı buluyor.

Anzer Ballıköy Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Osman Civelek, balın satışına başladıklarını belirterek yurt içi ve dışından yoğun sipariş aldıklarını söyledi. Civelek, "Başta cumhurbaşkanımız olmak üzere devlet büyükleri balımızı talep etmektedir. Ballarımız valilik kanalıyla devlet büyüklerimize ulaştırılıyor. Yurt dışından Katar, Kuveyt ve Suudi Arabistan gibi Arap ülkelerinden Anzer balına yoğun ilgi var. Avrupa'nın birçok ülkesine de ballarımızı gönderiyoruz. Bu hafta içerisinde Almanya'ya bir kargo gönderdik" dedi.

'ÜRETİLEN BAL TALEBİ KARŞILAMAYACAK'

Anzer balına yurt içinden birçok talebin geldiğini söyleyen Civelek, "Anzer balı için bu yıl yeterli geleceğini düşünmüyorum. Ürtilen miktar talebi karşılayamayacak. Anzer balına ülkemizin her köşesinden birçok talep geliyor. Üretilen balın Türkiye'nin beklentisini karşılayacağını düşünüyorum. Mevcut bal miktarımızla bu talebi karşılayamıyoruz" diye konuştu.

Tüketicileri sahte bal konusunda da uyaran Civelek, "Piyasada tahlil edilmemiş, etiketsiz ve mühürsüz ballar var. Tüketicilerin bu tür ballara talep göstermemelerini istiyorum. Üzerinde etiketi, bandrolü ve son kullanma tarihi olan ürünleri tercih etmelerini rica ediyorum" ifadelerini kullandı.