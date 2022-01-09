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Yerel Kilolarca etiketsiz bal ve pekmez satarken yakalandı
Yerel

Kilolarca etiketsiz bal ve pekmez satarken yakalandı

Kilolarca etiketsiz bal ve pekmez satarken yakalandı, "Onlar şurup" dedi

Yeniakit Publisher
2022-01-09 16:56:00 -
Kilolarca etiketsiz bal ve pekmez satarken yakalandı

Düzce'de bir hafif ticari aracın bagajında sahte olduğu değerlendirilen etiketsiz 935 kilo bal ve pekmez ele geçirildi. Araçtaki ürünler için önce "bal ve pekmez" diyen seyyar satıcı, ardından "şurup" dedi.

Düzce merkezde bulunan Şaguç Köprüsü'nde bir aracın yükünün fazla olmasından şüphelenen İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Ç.B. isimli sürücüyü durdurarak araçta arama yaptı. Haber verilmesi üzerine olay yerine Düzce Belediyesi zabıta ekipleri de sevk edildi. Zabıta ekipleri, araçta satışa hazır bal ve pekmezlerin ambalajında menşeisi, etiketi ve son kullanma tarihlerinin yazmadığını tespit ederek, şahsı ve aracı zabıta müdürlüğüne götürdü. Ç.B., araçtaki ürünlere önce "bal ve pekmez", ardından da "şurup" diyerek çelişkili ifade verdi. İl Tarım Müdürlüğü ekipleri ele geçirilen ürünlerin analizi için numune aldı. Kavanozlar içerisindeki toplam 935 kilo bal ve pekmezin Çankırı’dan getirildiği, Düzce’de satılmak istendiği üzerinde duruluyor.

Olaya ilişkin açıklama yapan Düzce Belediyesi Zabıta Amiri Ömer Önal, "Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurduğu araç için ekiplerimiz çağrıldı. Ekiplerimiz olay yerine gitti. Şahsı aracı ile birlikte zabıta karakoluna getirdi. Arama sonucunda şahsın arabasında 40 koli bal, pekmez şurubu bulduk. Bunların hiçbirisinin üzerinde etiketi yoktu. Şahsa bu ürünleri aldığı yeri sorduğumuzda ise aldığı yeri beyan edemedi. Biz de İl Tarım Müdürlüğü ekiplerini çağırdık, onlar da inceleme yaptı. Ekiplerimiz şahsı ve ürünleri İl Tarım Müdürlüğü ekiplerine teslim etti" ifadelerini kullandı.

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