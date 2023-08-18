Uzmanlar dikkat çekti, tahminini açıkladı! Yüzünüzü soğuk suyla yıkadığınızda olanlar, bu değişimler! 1 gram dahi....

Soğuk su ile yüz yıkamanın ciltteki ölü derileri temizlediğini ve sivilcelerin azalmasını sağladığını biliyor muydunuz? Dermatoloji uzmanları herkesin merak ettiği bir noktaya parmak değindi. İşte soğuk su ile yüz yıkamanın cilde faydaları...

Gözeneklerin Sıkılaşmasını Sağlar

Soğuk su, cildi sıkıştırarak cilt hücrelerinin daralmasına ve gözeneklerin sıkılaşmasına yardımcı olabilir. Bu, özellikle sivilce veya iltihaplı cilt sorunları yaşayan kişiler için yararlı olabilir, çünkü gözeneklerin sıkılaşması cildin daha düzgün görünmesine ve iltihaplanmayı azaltmaya yardımcı olabilir.

Cildi Yağlanmaya ve Sivilcelere Karşı Korur

Cildin deriye en yakın olduğu bölge has sebum ile kaplıdır ve bu tabaka yüzünüzdeki yağ oranını belirler. Soğuk su bu esnada cildin bu tabakasının kalkmasını ve hem dış faktörlerden korumaya hem de beslemeye başlar.

Cilt Tonunu Dengeleme

Soğuk su kullanmak, cilt tonunu dengelemede yardımcı olabilir. Sıcak su cildi kurutabilirken, soğuk su cildin nem dengesini korumasına yardımcı olabilir.

Göz Altı Şişliklerini Azaltma

Soğuk su, göz altındaki şişlikleri hafifletebilir. Soğukluk, damarları daraltarak şişkinliği azaltabilir ve göz altı torbalarını hafifletebilir.

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Cildi Canlandırma

halktv'nin derlediği haberde: Soğuk su, cildi canlandırabilir ve tazelik hissi verebilir. Özellikle sabahları veya yorgun hissettiğinizde soğuk suyla yüz yıkamak, uyanıklık hissi yaratabilir.

Kızarıklığı Azaltma

Cildiniz kızardıysa, soğuk su kullanarak kızarıklığı azaltabilirsiniz. Soğuk su, cildinizi sakinleştirebilir ve tahrişi hafifletebilir.

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