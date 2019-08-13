Kilo aldığını düşündü, karnından öyle bir şey çıktı ki!

Manisa’da kilo alma ve şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran 86 yaşındaki Münise Önder'in karnından çıkan devasa kitle hem kendisi hem de ailesini şaşırttı. Demirci ilçesinde yaşayan ve son 6 ayda karnının şiştiğini fark eden Münise Önder, ilk olarak Salihli Devlet Hastanesi’ne başvurdu. Önder, yapılan muayenenin ardından Manisa Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) Hafsa Sultan Hastanesi’ne sevk edildi. Burada yapılan tetkikler sonucunda Önder’in karnında yumurtalık kisti olduğu fark edildi. Yakınlarının tavsiyesi ile Manisa Şehir Hastanesi’ne gelen Önder, Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Semih Taşkent tarafından ameliyata alındı. Ameliyatta yaşlı kadının karnından 12 kilogram ağırlığındaki yumurtalık kisti çıkartıldı. Ameliyat sonrası sağlığına kavuşarak, rahatlayan yaşlı kadın, taburcu olacağı günü bekliyor.