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Kilo aldığını düşündü, karnından öyle bir şey çıktı ki!

Manisa’da 86 yaşındaki bir kadının karnından 12 kilogram ağırlığında yumurtalık kisti çıkartıldı.

13 Ağustos 2019 Salı 13:05
Kilo aldığını düşündü, karnından öyle bir şey çıktı ki!
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Haber Tarihi: 13 Ağustos 2019 Salı 13:05
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  • fatoşşşşşşşşşfatoşşşşşşşşş17 dk önce
    Keşke bebek olsaymış. boşuna hamallığını yapmış kistin

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