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Medya Killa Hakan ile ilgili flaş gelişme! İşte son hali...
Medya

Killa Hakan ile ilgili flaş gelişme! İşte son hali...

Almanya'da yaşayan ve bir süre yoğun bakımda kalan rapçi Killa Hakan'ın son hali ortaya çıktı. Sefo, Berlin'e gider gitmez meslektaşını ziyaret edip, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Yeniakit Publisher
2022-12-11 12:18:00 -
Killa Hakan ile ilgili flaş gelişme! İşte son hali...

Almanya'da yaşayan ve bir süre yoğun bakımda kalan  rapçi Killa Hakan'ın son hali ortaya çıktı. Sefo, Berlin'e gider gitmez meslektaşını ziyaret edip, çektirdiği fotoğrafı sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Uzun süredir Almanya'da yaşayan  rapçi Killa Hakan, ölümden dönmüştü. Covid-19'a yakalandıktan sonra komaya giren ünlü rapçi ardından 2,5 ay kadar da yoğun bakımda kalmıştı. Sağlık durumu sevenlerini endişelendiren 49 yaşındaki ünlü rapçi Killa Hakan'ın son hali ortaya çıktı.

Ölümden dönen Killa Hasan'ı şarkıcı Sefo ziyaret etti.

Rapçi Sefo'nun sosyal medya hesabında paylaştığı fotoğraf, Killa Hakan hayranlarını mutlu etti. Bu paylaşım sayesinde sevilen rapçi Killa Hakan'ın sağlık durumunun iyi olduğu görüldü.

 

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