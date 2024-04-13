Kilis’ten Gazze’ye 10 TIR ihtiyaç malzemesi
Kilis İHH şubesi tarafından, “Özgürlük Filosu Yola Çıkıyor” kampanyası kapsamında toplanan gıda malzemeleri yüklü 10 tır, Gazze’ye gönderilmek üzere Mersin Limanı’na uğurlandı.
Yardım kampanyasına destek verenlere teşekkür eden İHH Kilis proje sorumlusu Muhammed Altıntaş, şöyle konuştu: “Bugün burada Özgürlük Filosu’na katılacak gemiler için Mersin Limanı’na 10 tır yardım gönderiyoruz. Dünyanın farklı ülkelerinden gazetecilerin ve aktivistlerin katılım yapacağı Özgürlük Filosu’na aktarım yapıldıktan sonra yardımlar Gazze’ye doğru yola çıkacaktır inşallah.”