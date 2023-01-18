  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kilis'teki feci kaza görüntülendi
Yerel

Kilis'teki feci kaza görüntülendi

Kilis'te otomobil ile motosikletin çarpışması sonucu 1 kişinin ağır yaralandığı kaza güvenlik kamerasına yansıdı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 01:37:00 -

A.Ç. yönetimindeki motosiklet, Helvacıoğlu Mahallesi Egemenlik Caddesi'nde sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobille çarpıştı.

Ağır yaralanan A.Ç, Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'nde tedaviye alındı.

Çevredeki bir güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde, caddede geri gelerek ara sokağa dönmek isteyen otomobille karşıdan gelen motosikletin çarpışması ve savrulan sürücüsünün yere düştükten sonra çevredeki vatandaşların yanına koşması yer aldı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23