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Eğitim Kilis'te yarın okullar tatil mi? Kilis Valiliği hangi ilçelerde okullar tatil mi 19 Ocak!
Eğitim

Kilis'te yarın okullar tatil mi? Kilis Valiliği hangi ilçelerde okullar tatil mi 19 Ocak!

19 Ocak Kilis Valiliği okullar tatil oldu mu? Kilis’te kar yağışı etkisini sürdürüyor. Bu sebeple öğrenciler okulların yarın tatil olup olmayacağını araştırıyor. Kilis okulların tatil olduğu ilçeler | Kilis hangi ilçelerde okullar tatil 19 Ocak

Yeniakit Publisher
2022-01-18 22:12:00 -
Kilis'te yarın okullar tatil mi? Kilis Valiliği hangi ilçelerde okullar tatil mi 19 Ocak!

Kar yağışının etkili olduğu illerde eğitim-öğretime birer gün ara verildi. Pek çok öğrenci ise Kilis’te okulların yarın olup olmadığını, hangi ilçelerde eğitim-öğretime ara verildiğini araştırıyor.

Kilis'te yarın okullar tatil mi? Kilis Valiliği hangi ilçelerde okullar tatil mi 19 Ocak!

Kilis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle eğitime yarın ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle Kilis genelinde eğitime, rehabilitasyon merkezleri dahil 19 Ocak Çarşamba ara verildiği belirtildi.

Hamile, engelli ve kronik rahatsızlığı olan kamu personelinin de idari izinli sayılacağı aktarılan açıklamada, zorunlu olmadıkça trafiğe çıkılmaması uyarısında bulunuldu.

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