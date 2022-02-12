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Yerel Kilis'te TURKOVAC aşısına ilgi
Yerel

Kilis'te TURKOVAC aşısına ilgi

Kilis’te, TURKOVAC aşısının vatandaşlara uygulanmaya başlamasıyla birlikte hiç aşı olmayan çok sayıda vatandaş TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2022-02-12 12:27:00 -
Kilis'te TURKOVAC aşısına ilgi

Kilis'te, TURKOVAC aşısının vatandaşlara uygulanmaya başlamasıyla birlikte hiç aşı olmayan çok sayıda vatandaş TURKOVAC aşısı vurulmaya başlandı.

7 Şubat tarihinden itibaren Kilis Devlet Hastanesinde TURKOVAC aşısının vurulmaya başlandığı kentte vatandaşlar, TURKOVAC aşısına ilgi gösteriyor. Şu zamana kadar hiç aşı olmayan çok sayıda vatandaş, TURKOVAC aşısı yaptırmak için hastaneye gelerek aşı vuruluyor. Bazı vatandaşlar ise hatırlatma dozu aşılarına TURKOVAC aşısını tercih ettiği bildirildi.

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