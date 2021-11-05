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Yerel Kilis'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı
Yerel

Kilis'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Kilis'te otomobilin başka bir otomobile çarpması sonucu 2'si çocuk 3 kişi yaralandı.

Yeniakit Publisher
2021-11-05 16:32:00 -
Kilis'te trafik kazasında 3 kişi yaralandı

Fatih S. yönetimindeki 16 AGT 567 plakalı otomobil, Kilis-İslahiye kara yolunda aynı istikamette seyreden Remzi Yılmaz idaresindeki 27 N 3197 plakalı otomobile arkadan çarptı.

Kazada sürücü Yılmaz ile çocukları İkra ve Emir Yılmaz yaralandı.

Sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.

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