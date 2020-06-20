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Aktüel

Kilis’te sokağa çıkma yasağına uyuluyor

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te kısmı sokağa çıkma yasağına uyuluyor.

Yeniakit Publisher
2020-06-20 11:23:09 -
Kilis’te sokağa çıkma yasağına uyuluyor

Tüm Türkiye’de olduğu gibi Kilis’te kısmı sokağa çıkma yasağına uyuluyor.


Liselere Geçiş Sınavı (LGS) nedeniyle 81 ilde kısmı olarak sokağa çıkma yasağı uygulanıyor. Kilis’te sabah 09.00’dan itibaren Kilis ve ilçelerinde güvenlik birimleri, uygulama yaparak sokağa çıkma kısıtlamasına uyup uyulmadığını denetliyor. Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kente merkezinde araçları durdurarak izinleri olup olmadıklarını soruyor. Kilis’te kısmı sokağa çıkma yasağına uyulduğu gözlendi.

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