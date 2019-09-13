Kilis’te silah operasyonu :1 gözaltı
Kilis’te jandarma ekipleri, 5 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet 9 milimetre çapında fişek, 16 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet tüfek dipçiği ile 2 adet cop ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.13 Eylül 2019 Cuma 11:07
Kilis’te jandarma ekipleri, 5 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet 9 milimetre çapında fişek, 16 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet tüfek dipçiği ile 2 adet cop ele geçirilirken, bir kişi gözaltına alındı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı ile koordineli olarak, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Vaiz Mahallesinde Y.B isimli şahsın evinde yapılan aramada,5 adet ruhsatsız tabanca, 14 adet 9 milimetre çapında fişek, 16 adet 7,65 milimetre çapında fişek, 9 adet kurusıkı tabanca fişeği, 2 adet tüfek dipçiği ile 2 adet cop ele geçirildi. Olayla ilgili Y.B. gözaltına alınarak soruşturmaya başlandı.
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