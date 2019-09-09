Kilis'te PYD üyesi tutuklandı! Kilis'te gözaltına alınan yabancı uyruklu terör örgütü PYD/PKK üyesi, tutuklandı.

Kilis'te gözaltına alınan yabancı uyruklu terör örgütü PYD/PKK üyesi, tutuklandı. Alınan bilgiye göre, bir ihbarı değerlendiren Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PYD/PKK üyesi bir kişinin yasa dışı yollardan Türkiye'ye geçtiğini tespit etti. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlatan ekipler, örgüt üyesi S.A'yı, İzzettin İyigün Caddesi'nde gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen S.A, tutuklandı.

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