Kilis’te otomobil kaçakçılarına operasyon!

Öncüpınar Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğüne bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri, Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğüne ulaşan bir ihbara yönelik olarak Kilis’te bir iş yerini izlemeye aldı. Türkiye’ye getirilen ve ülkemizde kalma süresi dolmuş olan otomobilleri parçalarına ayırarak yedek parça olarak sattığı, ayrıca otomobil saşe numaralarını değiştirerek tekrar piyasaya sürdüğü iddia edilen işyerinin faaliyetlerinin takibinin ardından operasyon başlatıldı.



Operasyonda, işyerinin çeşitli alanlarına dağılmış vaziyette çok sayıda otomobil parçası ile parçalanan otomobil tespit edildi. Operasyon kapsamında, Türkiye’ye getirildikten sonra sürücülerinin araçsız şekilde ülkeyi terk ettikleri anlaşılan 6 adet farklı modelde yabancı plakalı otomobil ile 1243 adet çeşitli oto yedek parçasına el konuldu. Ele geçirilen otomobil ve yedek parçaların piyasa değerinin 10 Milyon lira olduğu belirlendi.



Olayla ilgili soruşturmaya Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde devam ediliyor.