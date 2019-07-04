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Kilis'te organize hırsızlık

Kilis'te 10 ayrı hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı

04 Temmuz 2019 Perşembe 15:02
Kilis'te organize hırsızlık

Kilis'te 10 ayrı ev, iş yeri ve tarladan hırsızlık olayına karıştıkları iddiasıyla yakalanan 6 şüpheliden 3'ü tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, kent genelinde meydana gelen 10 hırsızlık olayını aydınlatmak için çalışma başlattı.

Ekipler, yaptıkları incelemede, hırsızlık olaylarının birbirleriyle benzerlik gösterdiğini ve hırsızlıkların aynı şebeke tarafından gerçekleştirildiğini tespit etti.

Yaklaşık 3 aylık teknik ve fiziki takibin ardından belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler,6 zanlıyı gözaltına aldı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheliden 3'ü, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Haber Tarihi: 04 Temmuz 2019 Perşembe 15:02
  1. Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı
  2. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri
  3. nöbetçi sulh ceza hakimliği

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