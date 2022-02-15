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Yerel Kilis'te odunlukta 7 yabancı uyruklu yakalandı
Yerel

Kilis'te odunlukta 7 yabancı uyruklu yakalandı

Kilis'te yurda yasa dışı yollardan girdikleri belirlenen 7 yabancı uyruklu bir evin odunluğunda yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli H.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-15 09:51:00 -
Kilis'te odunlukta 7 yabancı uyruklu yakalandı

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Öncü Pınar Mahallesi'nde H.C'nin ikametinin odunluğunda 7 yabancı uyruklu bulunduğunu tespit etti.

Yurda kaçak yollarla girdikleri belirlenen 7 Suriyeli, İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli H.C'nin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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