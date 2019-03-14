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Kilis'te kuyuya düşen atı itfaiye kurtardı

Kilis'te yaklaşık 10 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

14 Mart 2019 Perşembe 13:12
Kilis'te kuyuya düşen atı itfaiye kurtardı

Kilis'te yaklaşık 10 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.

İçeri Bahçe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde sahibinin elinden kurtulan at, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Sahibi atı çabalarına rağmen kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle indiği kuyuda atı halata bağlayarak çekici ile kurtardı.

Kuyudan çıkarılan at sahibine teslim edildi.

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Haber Tarihi: 14 Mart 2019 Perşembe 13:12
  1. Kilis
  2. Kuyuya düşen at
  3. kurtarma operasyonu
  4. itfaiye ekipleri

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