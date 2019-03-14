Kilis'te kuyuya düşen atı itfaiye kurtardı Kilis'te yaklaşık 10 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen at, itfaiye ekiplerinin yoğun çalışmaları sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı.

Kilis'te yaklaşık 10 metre derinliğindeki kullanılmayan su kuyusuna düşen atı itfaiye ekipleri kurtardı.



İçeri Bahçe Mahallesi'nde, sabah saatlerinde sahibinin elinden kurtulan at, yaklaşık 10 metre derinliğindeki kuyuya düştü. Sahibi atı çabalarına rağmen kurtaramayınca durumu itfaiyeye bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, merdivenle indiği kuyuda atı halata bağlayarak çekici ile kurtardı.



Kuyudan çıkarılan at sahibine teslim edildi.

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