  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yerel Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmezi
Yerel

Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmezi

Kilis’te yöreye özgü kurabiye kandillerde yoğun ilgi görüyor. Miraç kandili öncesinde yoğun şekilde kurabiye üretimi devam ediyor.

Yeniakit Publisher
2022-02-26 12:51:00 -
Kilis'te kurabiye kandillerin vazgeçilmezi

Kilis'te tatlıcılar tarafından üretilen Kilis yöresine özgü kurabiye, yağ, şeker, un ve irmik ile yapılıyor. En çok kandil gecelerinde evlerde tüketilen ve hayrat olarak dağıtılan kurabiyenin kilosu 40TL'den satılıyor.
Kurabiye üreticisi Atilla Bekan, Kilis kurabiyesinin yağ, şeker, un ve irmikle yapıldığını ifade ederek, “Kilis'te genellikle kandil günlerinde evlerde tüketilen, hayır sahipleri yakınları için kurabiyeleri alarak dağıtır. Nasıl ki dışarıda kandil simitleri dağıtılır. Kilis'te de kurabiye dağıtılır. Kurabiyenin kilosu 40 TL'den satıyoruz. Tabii ki kurabiye üretmek meşakkatli bir iştir” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay