Kilis'te kaza! 3 kişi yaralandı
Kilis'te meydana gelen trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Kilis'te yaşanan trafik kazasında 3 kişi yaralandı.
Ömer A. idaresindeki 40 DT 115 plakalı otomobil, Mehmet Şanlı Mahallesi'nde Yusuf Y. yönetimindeki 80 AAP 047 plakalı otomobille çarpıştı. Savrulan otomobiller, yol kenarında bulunan park halindeki iki araca da hasar verdi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi.
Kazada yaralanan Abdulkadir K (4), Hacı A. (12) ve Cuma T. (15) itfaiye ekiplerince sıkıştıkları yerden çıkarıldı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Kilis Devlet Hastanesine kaldırıldı.