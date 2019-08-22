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Kilis'te ilaç kaçakçılığı operasyonu

Operasyonda 3 milyon 311 bin 670 tablet ilaç ele geçirildi, bir kişi tutuklandı.

22 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
Kilis'te ilaç kaçakçılığı operasyonu

Kilis'te düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 3 milyon 311 bin 670 tablet kaçak ilaç ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Kilis'ten batı illerine yüklü miktarda kaçak ilaç götürüleceği bilgisi üzerine Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma başlattı.

Kentin giriş ve çıkışında önlem alan ekipler, A.K. idaresindeki tırı durdurdu.

Araçta yapılan aramada, yasa dışı yollarla Türkiye'ye sokulduğu belirlenen 2 milyon 352 bin cinsel içeriklihap ile 959 bin 670 tablet tıbbi ilaç ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan ve işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen A.K. tutuklandı.

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Haber Tarihi: 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:45
  1. Kilis
  2. kaçakçılık operasyonu
  3. Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesi
  4. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri
  5. cinsel içerikli hap
  6. tıbbi ilaç
  7. adliyeye sevk

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