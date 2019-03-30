0553 313 94 23

Kilis’te il özel idaresinin 5 yılda yaptıkları

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, 5 yıl içerisinde köylerin yol, su, alt yapı sorunlarını büyük ölçüde çözdüklerini söyledi.

30 Mart 2019 Cumartesi 12:41
Kilis’te il özel idaresinin 5 yılda yaptıkları

Kilis İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Metin Karakuş, 5 yıl içerisinde köylerin yol, su, alt yapı sorunlarını büyük ölçüde çözdüklerini söyledi.


İl Genel Meclis Başkanı Karakuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde Kilis, ilçe ve köylerine hizmet götürdüklerini ifade ederek, “5 yıl içerisinde toplamda721 adet Köy, mezra ve bağlısı yerler, askeri karakol, okul gibi kurumlara sondaj kuyusu açılması, motopomp tamiri ve bakımı,63 adet içme suyu tesisi yaptık. İçme suyu şebekesi bakım ve onarımı köy, mezra ve bağlısı, askeri karakol, okul gibi kurumlarda toplamda 659 adet yaptık. 12 adet içme suyu deposu yaptık. 416 adet köy, mezra karakol ve benzeri yerlerin kanalizasyon bakımı, onarımı yapıldı. 214 adet köy ve mezra ile eklentilerinin kanalizasyon şebekesi,56 adet foseptik çukuru yapıldı” dedi.


Karakuş, belirli bir plan çerçevesinde yol çalışmalarında büyük ilerleme yaptıklarını ifade ederek, “78 kilometre birinci , 58.5 kilometre ikinci kat asfalt satih kaplama, 39.060 ton yama, 910 kilometre stabilize yol, 484.5 kilometre dozerli yol bakımı, 484,5 kilometre greyderli yol bakımı, 82 kilometre (BSK)sıcak asfalt kaplama, 265 adet harabe ev temizliği, 5 bin 611 metre büz soru döşemesi, 1444 adet trafik levhası, 209 adetköy mezarlığı temizlendi. 19 adet HİS (hayvan içme suyu göletleri) yapıldı. Köy yollarına 156 adetdurak yapıldı. 1360 adet çöp konteynırları köylere yerleştirildi.1 milyon 632 bin 199 metrekare parke taşı döşemesi yapıldı. 62 adet araç (geryder, kamyon, çekici,silindir,kazıcı-yükleyici,forklift,pick up,servis minibüs,sondaj makinası, sondaj deneme makinesi,vidanjör, graftır, levha çakma makinesi,komperasör, binek aracı,motosiklet,paletli ekskavatör) alımı yapıldı.Merkez ve 3 ilçeye toplam 8 adet ilaçlama makinasi alımı gerçekleştirildi.2010 yılından itibaren merkeze bağlı köylerde ilaçlama yapılmaktadır. Saatte 60 ton kapasiteli asfalt patenti kuruldu” şeklinde konuştu.


İl Genel Meclis Başkanı Karakuş, 5 yıl boyunca çok sayıda İl Özel İdaresinin hizmet ürettiğini ifade ederek, “Bu hizmetlerin üretilmesinde her zaman yanımızda olan Cumhurbaşkanımıza, bakanlarımıza, Kilis Valilerimize, milletvekillerimize, muhtarlarımıza, AK Parti il ve ilçe başkan ve yöneticilerine, İl Özel İdaresi GenelSekreteri ve İl Öze İdaresi çalışanlarına devletim ve milletim adına sonsuz teşekkürler ediyorum” diye konuştu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 30 Mart 2019 Cumartesi 12:41
  1. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta hakemleri açıklandı
    1. Spor Toto 1. Lig’de 27. hafta..
    2. Ümit Öztürk 52 gün sonra düdük çalacak
    3. Denizciliğin aktörleri Exposhipping..
    4. "Uyuşturucuya yönelik operasyon..
    5. ’Zeynep’ için sessiz eylem
    6. Başörtülülere hakaret eden sapkına..
    7. MTB Mart ayı meclis toplantısını..
    8. AK Parti'nin Kağıthane mitingi
    9. Hasta yakınlarından doktor ve..
    10. Polis uyuşturucu satıcılarına göz..
    11. Türkiye'den Mozambik'e uçak dolusu..
    12. Minik yürekler oyuncaklarını paylaşıyor
    13. İngiltere'de İslami dernekten “Diriliş..
    14. Hekimhan’da Cumhur İttifakı şöleni
    15. Elazığspor’da, Hatayspor maçı..
    16. Futbol: Spor Toto 1. Lig
    17. Gaziantep Kolej Vakfı’na Bir..
    18. Kayserili İnşaat Mühendisinin..
    19. Erdoğan: "Daha seçim sonuçları belli..
    20. Biga’da ’Endüstri 4.0’ paneli
    21. Türkiye Kupası’nda yarı final..
    22. Köpek beslemek ne zaman caiz olur
    23. Seçim sürecine Ülkücü damga
    24. İnönü’de Çölyak hastalarına özel diyet..
    25. (Özel) İYİ Parti’li kadının hakareti..
    26. Bakan Soylu sosyal medyadan paylaştığı..
    27. Kilis’te il özel idaresinin 5 yılda..
    28. Bu haberi okuduktan sonra mısır..
    29. Usul dersi
    30. Ekinci’den seçim günü vurgusu
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    ABD merkezli çete döviz kurunu bomba gibi kullanıyor! Seçim saldırısı
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    İngiltere'den seçime iki gün kala kara propaganda
    Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunlarının seçim kararı belli oldu!
    Süleyman Hilmi Tunahan'ın torunlarının seçim kararı belli oldu!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    PKK ile ittifak kuran İP'li kadından AK Partili gence aşağılık hareket!
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan
    Cumhur’a bir destek de Semra Özal’dan

    Günün Karikatürü

    30 Mart 2018
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    Türkiye'de çalınmışlardı... Afrin'den çıktılar!
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'
    'Patlıcan ve domatesten medet umanlar hüsrana uğrayacak'