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Yerel Kilis’te evde çıkan yangında 2 çocuk öldü
Yerel

Kilis’te evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

Kilis’te evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-06-04 11:39:00 -
Kilis’te evde çıkan yangında 2 çocuk öldü

Aşit Mahallesi Salih Efendi Sokak’taki apartmanın ikinci katında Suriyeli ailenin yaşadığı evde sadece çocukların olduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yangına müdahale eden itfaiye ekipleri, evde Suriye uyruklu kardeşler Nur (5) ve Mustafa El Abo’nun (7) yaşamını yitirdiğini belirledi. Cenazeler savcının olay yerindeki incelemesinin ardından Kilis Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

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