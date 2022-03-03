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Yerel Kilis'te 80 göçmen yakalandı! Organizatörler gözaltına alındı
Yerel

Kilis'te 80 göçmen yakalandı! Organizatörler gözaltına alındı

Kilis'te, yasa dışı yollarla sınırı geçen, 1'i çocuk 80 Suriye uyruklu göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 10:07:00 -
Kilis'te 80 göçmen yakalandı! Organizatörler gözaltına alındı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı yollarla sınırı geçmeye çalışan göçmenleri yakalamak için çalışma başlattı.

Yol kontrolü sırasında 1'i çocuk 80 Suriyeli kaçak göçmen yakalandı Kaçak göçmenleri yurda getirdiği belirlenen 3 kişi de gözaltına alındı.

Kaçaklar, Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, adliyeye sevk edilen 3 şüpheliden 2'si de çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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