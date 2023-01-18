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Yerel Kilis'te 48 kaçak göçmen yakalandı
Yerel

Kilis'te 48 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'in sınır köylerinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 48 kaçak göçmen yakalandı.

Yeniakit Publisher
2023-01-18 16:19:00 -
Kilis'te 48 kaçak göçmen yakalandı

Kilis'in sınır köylerinde jandarma ekiplerinin yürüttüğü çalışmalarda 48 kaçak göçmen yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen istihbari çalışmalar neticesinde Elbeyli ilçesi sınır hattı geri bölgesinde icra edilen keşif, gözetleme ve devriye faaliyetlerinde ülkeye yasa dışı yollarla girdiği tespit edilen toplam 48 yabancı uyruklu düzensiz göçmen yakalanırken organizatör oldukları değerlendirilen 2 kişi gözaltına alındı.

Tahkikat başlatıldı

Göçmenlerin sevkiyatında kullanıldığı tespit edilen 1 adet minibüse, 1 adet hafif ticari araç ile şüpheli şahıslara ait cep telefonlarına el konulduğu, Cumhuriyet Savcısının talimatıyla gözaltına alınan şüpheli şahıs hakkında adli tahkikata başlatıldığı öğrenildi.

48 kaçak göçmenin yapılacak kimlik tespiti ve parmak izi işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere İl Göç İdaresine teslim edileceği belirtildi.

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