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Aktüel

Kilis'te 12 düzensiz göçmen yakalandı

Yeniakit Publisher
2020-08-11 12:43:32 -
Kilis'te 12 düzensiz göçmen yakalandı

KİLİS (AA) - Kilis'te düzenlenen operasyonda 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte göçmen kaçakçılığının önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Oluşturulan özel ekibin kapsamlı araştırmaları sonucu göçmen kaçakçılığı yaptığı belirlenen A.B'nin yönetimindeki plakası açıklanmayan araç kent çıkışında durduruldu.

Araçta, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla girdiği belirlenen 5'i çocuk 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Düzensiz göçmenler, Kilis İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Şüpheli A.B. ise çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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